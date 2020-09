A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira, que Renato Sanches foi dispensado da Seleção Nacional e que Cristiano Ronaldo não irá marcar presença no treino de hoje.

“Renato Saches foi, após avaliação, feita esta quinta-feira, pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional. O jogador foi considerado indisponível para os dois compromissos de Portugal frente a Croácia e Suécia”, informa a FPF em comunicado.

De acordo com a mesma nota, Cristiano Ronaldo também não estará presente no treino desta manhã na Cidade do Futebol devido a uma infeção no pé.

“O capitão da Seleção Nacional, que ontem fez trabalho de ginásio, tem uma infeção num dedo do pé direito e está a realizar tratamento com antibiótico”, revela.

A Unidade de Saúde e Performance da FPF reavaliará diariamente a situação clínica do jogador.