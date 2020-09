Um lugar atrás dos olhos

As pessoas foram partindo a pouco e pouco e a praia ganhou espaço vazio na areia morna. Há coisas que nunca mudam e, entre elas, esta Anatomia da Errância, como lhe chamava Bruce Chatwin. Início de setembro trazendo consigo a desistência dos veraneantes, deixando-nos ficar para trás, talvez à espera que fechemos a porta de mais um tempo que passou e não volta nunca mais. “C’est en septembre/ Quand les voiliers sont dévoilés/ Et que la plage tremble sous l’ombre/ D’un automne dé-bronzé/ C’est en septembre/ Que l’on peut vivre pour de vrai”. É em setembro que os pormenores voltam a surgir no estender do olhar pelo horizonte azul-atlântico. Os barcos pequenos a motor fazem um esforço para sair da barra e aproveitam, em seguida, a boleia da maré para voltarem para trás enquanto, lá dentro, os pescadores esticam as antenas das canas numa ansiedade de peixes.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.