Recuperar Portugal

No exercício da presidência da UE, podemos e devemos consolidar a nossa vocação histórica.

O Partido Socialista realizou no dia 31 de agosto, em Coimbra, uma conferência nacional sob o tema “Recuperar Portugal”, assinalando assim, de forma adaptada aos tempos que atravessamos, o início do novo ano político.

O ciclo político pós-pandemia é o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais desafiante para a geração socialista que não fez o 25 de Abril, mas que se fez com o 25 de Abril. É também um uma prova de fogo para as ideias e os valores que têm sido estruturantes na consolidação do regime democrático em Portugal.

Ao longo da história, os regimes políticos têm colapsado sempre que as desigualdades reais ou percecionadas se tornam insustentáveis e os fraturam. Recuperar Portugal tem de ser, por isso, e antes do mais, um combate determinado pela justiça social e contra as desigualdades.

Algumas áreas de intervenção, pelo seu caráter sistémico, são estruturantes para uma agenda consistente de redução das desigualdades. Saliento três delas neste texto: a modernização da escola e o seu papel na igualdade de oportunidades entre os indivíduos; a valorização flexível do território e o reequilíbrio demográfico; e o posicionamento geoestratégico do país como polo de um multilateralismo favorável à paz e ao desenvolvimento sustentável.

A aposta na escola como comunidade é essencial para adaptar o ADN social aos novos tempos. Comunidades de saberes, experiências, relação com as tecnologias e com a inovação, mantendo sempre o humano um segundo à frente da máquina, envolvendo neste desafio os melhores de entre nós, e muitos são professores, assumindo-nos como cuidadores das comunidades educativas, com uma forte participação das famílias. Cuidar da escola é a melhor sementeira de futuro que podemos fazer agora.

A baixa densidade e o abandono de grande parte do território são, ao mesmo tempo, causa e consequência de uma espiral que tem de ser invertida. Incêndios ou surtos pandémicos fora de controlo são exemplos do que pode acontecer quando existe uma insuficiência sistémica de massa crítica. A pandemia gerou um novo apelo para a desconcentração demográfica, mas reacendeu o velho dilema do ovo e da galinha. Não há infraestruturas porque não há pessoas e, não havendo pessoas, não se justificam algumas infraestruturas.

É determinante apostar em infraestruturas flexíveis e de nova geração. Por exemplo, o aguardado Hospital Central de Évora não pode ser um hospital como os outros. Tem de fazer a monitorização tecnológica especializada de um terço do território e dar respostas presenciais de fim de ponta e fim de linha – no hospital ou no local onde surgir a necessidade.

A presidência da UE que assumiremos em 1 de janeiro de 2021 é uma oportunidade de fazermos o que sempre fizemos bem: apostar no multilateralismo como pilar de interdependência e de paz, podendo fazer a diferença, em particular, na concretização da estratégia Europa-África e do acordo Pós-Cotonu.

Temos um peso diplomático e geoestratégico superior ao económico ou demográfico. No exercício, em condições muito especiais, da presidência da UE, podemos e devemos consolidar essa vocação histórica e fazer dela também uma alavanca para uma recuperação justa e robusta. Recuperar Portugal é um desafio de ambição, de justiça e de cidadania.

Eurodeputado