Hoje, para o grupo 4 da Liga A da chamada Liga das Nações, à qual a UEFA, essa entidade todo-poderosa que tem uma fixação por dinheiro digna de um Creso, deu tratos de polé para evitar que a Alemanha, por exemplo, caísse para a Liga B, onde deveria estar, teremos um dos jogos mais fascinantes da nova competição, que tem como campeão em título a seleção nacional portuguesa. Beneficiando da generosidade dos senhores de Nyon, a Alemanha mantém-se entre os melhores e vai receber em Estugarda, na Mercedes Benz Arena, a Espanha, num confronto que põe frente a frente dois antigos campeões do mundo e, ao contrário do que se possa pensar, não é tão vulgar quanto isso. Na verdade, espanhóis e alemães só se defrontaram por 23 vezes no espaço de 85 anos, com nove desses jogos sendo oficiais. Vantagem alemã, como é costume nestas coisas, nove vitórias contra sete, e sete empates para completar o ramalhete. Encontros sempre muito equilibrados, definidos por um golo de diferença, se excetuarmos os 4-1 de um particular de 16 de agosto de 2000, favorável aos alemães, e 3-1 noutro amigável, de 12 de fevereiro de 2003, desta vez a cair para o lado espanhol.

Nazismo O primeiro de todos os jogos entre Alemanha e Espanha data de 12 de maio de 1935, em pleno domínio nazi. O povo encheu o estádio de Colónia e há quem tenha contabilizado mais de 80 mil espetadores em redor do relvado. Na era do nacionalismo fanático, qualquer representação alemã atraía uma populaça convencida da superioridade da raça ariana, disposta a assistir à desgraça contrária como os romanos assistiam à morte dos cristãos no Circo Máximo, devorados pelas mandíbulas dos leões. Bernhard Rust, ministro da Educação do iii Reich, ocupava o lugar de honra. As bandeiras sinistras da suástica drapejavam às centenas por todo o estádio e fora dele.

