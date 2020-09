Aeroporto de Lisboa. Lojistas acusam ANA de “indecente” inflexibilidade

Lojistas do aeroporto de Lisboa queixam-se do facto de a ANA Aeroportos não mostrar flexibilidade para negociar as rendas durante o período de confinamento e pedem lei igual à dos centros comerciais. Funcionários lembram ainda que, em Espanha, a AENA não cobrou rendas durante o confinamento.