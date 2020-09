Foram confirmados 1.326 novos contágios nas últimas 24 horas em Itália, segundo as autoridades de saúde italianas, que deram também conta de mais seis óbitos por covid-19.

O balanço atualiza os dados de casos confirmados, desde o início da pandemia, para 271.515, dos quais 35.497 morreram.

Ao mesmo tempo que houve uma subida no registo diário de novos casos, no balanço anterior foram adicionados 978 contágios ao total, é de sublinhar que houve um número recorde de testes realizados, com quase 103 mil rastreios.

Com estes números, o total de casos desde o início da emergência sanitária no país, a 21 de fevereiro, chega às 271.515 infeções e 35.497 óbitos.

Lombardia, com capital em Milão, volta a encabeçar a lista das regiões com maior número de novos diagnósticos de covid-19, com 237 dos contágios das últimas 24 horas.

Atualmente, estão internados 1.437 doentes, dos quais 109 encontram-se nos cuidados intensivos.