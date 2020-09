Contratação

O Ministério da Educação viabilizou esta quarta-feira a contratação de 900 técnicos especializados para apoiar as escolas, com a aprovação de 664 candidaturas de Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. “Enquadram-se nas medidas de apoio ao acompanhamento dos alunos no regresso às aulas presenciais”, pode ler-se na nota divulgada pela tutela.

Governo ultima regras

Na conferência de imprensa de atualização da situação da pandemia de covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira que estão a ser finalizadas regras mais específicas para serem cumpridas nas escolas no início do próximo ano letivo, que começa entre 14 e 17 de setembro. “Estamos a ultimar estas regras mais específicas destinadas a dar resposta muito práticas”, avançou.

Segurança das crianças

Sobre o regresso às aulas presenciais, Marta Temido referiu que o principal é garantir a segurança das crianças e de quem está nas escolas. “As nossas preocupações devem ser em primeira mão com a segurança das crianças e da comunidade educativa e em segunda mão com o controlo da transmissão e da infeção”, concluiu.