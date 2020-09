Governo alemão diz que não há dúvidas de que Navalny terá sido envenenado com Novichok

Porta-voz de Angela Merkel garantiu à Sky News que os testes hospitalres mostraram “prova inequívoca” do agente nervoso no sistema do líder da oposição russa.