Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos relacionados com a covid-19, elevando assim o número de óbitos relacionados com a doença para 1.827. Todas as mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dia em que se assinalam seis meses desde que houve registo do primeiro caso em Portugal, foram diagnosticados 390 novos casos de contágio. No total, o país contabiliza 58.633 casos de infeção. Dos novos casos, 184 (47%) foram registados na região Norte e 168 (43%) na região de Lisboa e Vale do Tejo. 23 casos foram diagnosticados na região Centro, 11 no Algarve, 2 no Alentejo, 1 na Madeira e 1 nos Açores.

O boletim da DGS revela ainda que já recuperaram da doença 42.233 pessoas, mais 129 do que ontem.

O número de pessoas internadas desceu para 337, menos 13 face ao último boletim. Destas, 41 estão em Unidades de Cuidados Intensivos – menos três que ontem.

Neste momento, encontram-se ativos 14.573 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 33.914 contactos.