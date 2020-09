O Ministério da Agricultura alertou para o envio, por via postal, de pacotes de sementes provenientes de países asiáticos, que não foram solicitados. A tutela liderada por Maria do Céu Antunes pede que as sementes não sejam semeadas ou deitadas no lixo, mas entregues nas direções de agricultura.

"O Ministério da Agricultura alerta para o envio, por via postal, de pequenos pacotes de sementes, não solicitados, provenientes de países asiáticos. Esta situação está também a ser reportada em vários países da União Europeia e por países terceiros", refere uma nota do Ministério, divulgada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Além das sementes, de várias espécies, as embalagens, cujo conteúdo não aparece especificado, podem ainda conter solo, larvas mortas ou estruturas de fungos. As embalagens também não são acompanhadas por um certificado fitossanitário que ateste as exigências do país, acarretando desta forma "sérios riscos do ponto de vista da sanidade vegetal, pela possibilidade de veicularem pragas e doenças ou ainda pelo perigo de se tratarem de espécies nocivas ou invasoras".

Assim, o Ministério da Agricultura refere que , as sementes não devem ser semeadas ou colocadas no lixo, mas entregues num serviço regional da DGAV ou numa Direção Regional de Agricultura e Pescas.

"Caso não seja possível a entrega em mãos, agradece-se que estas sementes sejam enviadas, com a embalagem original, incluindo a etiqueta de expedição, para a DGAV (Campo Grande 50 - 1700-093 Lisboa), devendo ser indicado um contacto tendo em conta a eventual necessidade de recolha de esclarecimentos adicionais", refere a mesma nota.