O Ministério das Infraestruturas e da Habitação vem por este meio solicitar que seja publicada a seguinte nota relativamente ao artigo “A questão da bitola que divide opiniões e vai decidir o futuro da economia”:

Ao contrário do que é dito na peça, em que se escreve “ O I tentou perceber. Mas o Governo não explica”, vem este ministério garantir que em nenhum momento o I procurou explicações sobre o tema junto do Governo, não tendo nunca questionado este ministério. Lamenta-se ainda que numa peça desta relevância (manchete do jornal) não tenha sido dada hipótese de contraditório.

O Governo volta a reafirmar que Portugal gere, desenvolve e planeia a sua rede ferroviária mantendo a continuidade de bitola nas suas fronteiras. Avançar, neste momento, com a construção de linhas em bitola europeia em Portugal significaria introduzir quebras de bitola na fronteira e na rede nacional. Os principais corredores da rede ferroviária nacional estão integrados no corredor Atlântico, estando a implementar as normas de interoperabilidade em articulação com a rede espanhola. Neste momento, não existe nenhuma data para que, do lado espanhol, se migre para bitola europeia qualquer uma das ligações a Portugal. Também não está em curso uma migração de bitola generalizada em toda a rede espanhola.

A assessora de imprensa

Márcia Galrão