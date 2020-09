A maldição do camartelo

O Camartelo condenou o Mário Duarte. O mesmo camartelo assassino que matou a Barra da minha infância destrói, alicerce a alicerce, o estádio onde passei tantos 90 minutos da minha vida de jornalista. Durante anos caminhei muitas e muitas vezes para Aveiro e para os jogos do Beira-Mar como cronista d’A Bola. Conheci uma equipa que lutou pela Europa e que tinha um egípcio chamado Abdelghani e um brasileiro chamado Dino Furacão (além de outro chamado Pitico, cujo tio geria o Brasuca, que tinha uma feijoada de chorar por mais na Rua Pereira da Rosa, nas margens do Bairro Alto), jogava com três centrais e meus amigos – Dinis, o Sandokan, Redondo e Oliveira, o Gaivota – e contava com um avançado belga, o Alain, que abriu um restaurante que existe ainda hoje nas margens da ria, no Cais do Alboi. Tudo isso passou e nada mais resta, nem a relva maltratada onde também dei pontapés numa bola com o jeitinho que Deus me perdoe.

