Avante, neoliberalismo comunista

Vamos ser claros: fosse o Avante! apenas e só política, e garantidas todas as condições de saúde pública, poucos argumentos contra a sua realização poderiam ser bramidos nesta conjuntura. Mas nada aqui é uma questão política: é de saúde pública.

Estamos a poucos dias da rentrée política comunista. O PCP acredita que está a fazer uma manifestação de grande força e vitalidade com a realização da Festa do Avante!, juntando milhares de pessoas na Quinta da Atalaia. A insistência cega na realização da festa no contexto pandémico e de crise de saúde pública tem exatamente o efeito contrário: é uma manifestação de profunda e radical fraqueza.

Claro que, para os camaradas, qualquer versão do tudo ao monte e fé em Deus a dançar a Carvalhesa será sempre uma visão apoteótica da soberania popular. Mas para o povo, para o povo que não compra entrada permanente, a festa é mais um indicador da crescente incapacidade de o PCP entender as pessoas, os seus problemas e a realidade para lá de abstrações intelectuais nas quais os comunistas há muito se viciaram.

A pandemia lançou milhares de pessoas no desemprego. Outros tantos na precariedade laboral. As empresas fecham portas dia após dia e as famílias sobrevivem com a corda na garganta. Os direitos dos trabalhadores estão sob pressão como nunca estiveram no último meio século e a incerteza no horizonte é a melhor aliada dos projetos políticos utópicos e extremistas. Quando a crise e as circunstâncias oferecem aos comunistas uma oportunidade única para alargar a sua base de apoio popular e eleitoral, o que faz o PCP? Esfrega na cara dos portugueses um tratamento de exceção e uma sobranceria supralegal de que os comunistas, e mais ninguém além dos comunistas, podem usufruir. “Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros”.

Imbuído de um marialvismo soviético que desafia a saúde pública, o bom senso e (sobretudo) a igualdade, o PCP garante que nessa terra de liberdade que é a Atalaia, a covid-19 não será ama nem passará. Donald Trump, Bolsonaro e populistas do mesmo calibre não têm dito diferente. Não têm, aliás, feito diferente. As suas iniciativas também não podem ser sacrificadas no altar da saúde pública.

Há meses que, no nosso país, os eventos de massas estão proibidos.

Os arraiais populares foram suspensos. Não houve Santos, nem sardinhas, nem manjericos e martelinhos.

Os festivais de verão foram adiados.

O desporto não tem público.

Os locais de peregrinação foram esvaziados.

Milhares de negócios em suspenso, contratos cancelados, economia em agonia e projetos de vida adiados.

Ao povo exigiu-se que suspendesse as suas tradições.

Ao PCP permite-se tudo em nome das suas convicções.

Fazer o Avante! não tem nada a ver com regresso à normalidade. É apenas a perpetuação da excecionalidade de tratamento de que os comunistas têm beneficiado em boa parte da nossa vida democrática.

Comecei este texto admitindo que só mesmo o PCP pode acreditar que a realização do Avante! neste contexto pandémico é uma manifestação de força e de vitalidade da luta.

Creio que é um sinal de crise e fraqueza profunda em múltiplas dimensões.

Desde logo, a fraqueza do exemplo. O PCP coloca-se num plano superior face aos cidadãos e às organizações. Com a conivência das entidades públicas, criou-se um enquadramento à medida do Avante! – uma inconsistência grave para um partido que rasga as vestes pela igualdade e que se diz antissistema. Quem mais fala pelo povo é quem menos perde uma oportunidade para se colocar acima dele.

É também um sinal de fraqueza da estratégia. Não compreender o preço alto que o PCP vai pagar por esta teimosia é um erro colossal. Como o que se passa no comité central morre no comité central, só muito mais tarde saberemos se esta obstinação foi unânime ou teve dissidências.

Por último, é um sinal de fraqueza moral. O que está em causa não são as liberdades do PCP como partido político. A razão para a realização da festa é dinheiro. O Avante! vale, anualmente, pelo menos dois milhões de euros ao partido. É a sua segunda maior fonte de financiamento, logo atrás da quotização e das contribuições dos militantes. Digo “pelo menos” porque, como é bem sabido, a transparência e a faturação estão para o Avante! como a liberdade e a democracia estão para o estalinismo. São uma coisa da qual só ouvimos falar.

Na sua sempre difícil convivência com o escrutínio e com a liberdade, o PCP considerará que em toda a crítica (incluindo esta) há um anticomunista primário ou um agente de uma “grande operação reacionária”. Podemos acreditar que o mundo conspira contra o PCP. Ou, então, podemos simplesmente ver o óbvio: com esta liderança, o PCP é um partido mais inadaptado às regras do jogo democrático e mais confortável nas zonas cinzentas do sistema.

Quando o Avante! chegar ao fim, o PCP sairá da Atalaia mais fragilizado do que entrou.

Mas não será o único. Os portugueses confiam cada vez menos numa DGS pouco transparente, pouco coerente e pouco capaz de criar regras gerais e uniformes para todos.

Há semanas, neste jornal, pedia que o Governo aproveitasse o período estival para conquistar espaço que nos permitisse combater, com outra folga, o pico pandémico esperado para o outono. Acontece que saímos de agosto como entrámos: com aproximadamente os mesmos números de casos positivos, infetados, internados e mortos.

Demo-nos ao luxo de desperdiçar um mês que não tínhamos no combate à covid-19. E saímos do verão com uma crise de confiança nas entidades das quais dependemos para ganhar a crise.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Escreve à quarta-feira