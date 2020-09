A direção do Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, pediu às entidades competentes o encerramento do lar por, segundo avança a SIC Notícias, não estarem reunidas as condições de segurança sanitárias para os utentes.

De acordo com a Proteção Civil, 52 pessoas já testaram positivo para a covid-19, tendo apenas 18 utentes do lar e dois funcionários dado negativo para o testes de despistagem.

Os resultados realizados na segunda-feira confirmaram o aumento do número de utentes infetados com o novo coronavírus. Desde ontem foram diagnosticados mais 16 casos positivos, dos quais 12 são residentes e quatro são funcionários.