Um vídeo, que está a circular nas redes sociais, mostra desacatos junto a um restaurante do Parque das Nações, em Lisboa.

O incidente, que ocorreu no sábado à noite, terá acontecido depois de um homem tentar entrar no estabelecimento sem máscara. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram agressões e arremesso de cadeiras.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, que cita fonte da PSP, as autoridades foram chamadas ao local, pelas 23h00, devido a uma desordem na via pública. Os agentes acabaram por se deparar com dois homens, e 39 e 45 anos, com várias escoriações e hematomas, que alegaram ter sido agredidos sem justificação.

Segundo o mesmo site, o gerente do restaurante em causa disse que o incidente teve início depois de um dos homens tentar entrar no espaço sem máscara, o que terá deixado alguns clientes revoltados, acabando por confrontá-lo.

Já o Correio da Manhã refere que os homens estariam alcoolizados.

Nenhum dos homens quis ser transportado para o hospital. De acordo com a PSP, ambos disseram que iriam dirigir-se pelos próprios meios a uma unidade hospitalar.