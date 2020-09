À semelhança da ministra da Saúde, também o primeiro-ministro apelou, esta terça-feira, durante a apresentação da aplicação móvel StayAway Covid, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, a que os cidadãos descarreguem a app.

"Este é um esforço pequeno mas fundamental para podermos ajudar a travar esta pandemia enquanto a vacina não chega", frisou António Costa, considerando ainda que a utilização da app é "um dever cívico".

"Esta aplicação é muito importante porque é aquilo que nos permite, se estivermos contaminados, informar não só os nossos familiares, [mas também] as pessoas com quem trabalhamos, os nossos amigos, as pessoas com quem nos lembramos de ter estado nos últimos 15 dias" e "alertar todos aqueles que estiveram, nos últimos 14 dias, mais de 15 minutos, a menos de 10 metros de distância, e que não sabemos quem são, muitas vezes, para que tenham cuidado porque estiveram próximo de alguém infetado", explicou, lembrando ainda que a aplicação é confidencial, segura e voluntária.

Recorde-se que a aplicação permite rastrear de forma anónima, através de Bluetooth, se os utilizadores estiveram nos últimos 14 dias no mesmo local que alguém infetado.

Na apresentação, o primeiro-ministro revelou ainda que o próprio já instalou a ferramenta e que, se algum dia for infetado, a utilizará para alertar todos aqueles que, involuntariamente, possa ter contaminado.