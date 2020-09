Hoje, mais de 100 mil professores apresentam-se nas escolas do ensino básico para o início do próximo ano letivo, que começa na segunda quinzena de setembro. Nessa altura, será a vez de mais de um milhão e 200 mil alunos voltarem às atividades letivas. Mas, segundo o i conseguiu apurar, os docentes – que não têm qualquer indicação para serem submetidos a testes à covid-19 –, não se deslocam hoje às escolas de uma vez só, tal como vem sendo habitual, mas sim respeitando horários definidos pelos respetivos departamentos curriculares. Esta é apenas uma das alterações devido à covid-19. Mas, em tempos de pandemia, existem outros grandes receios no regresso ao ensino presencial.

Ao i, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, lamenta a falta de diálogo por parte do Ministério da Educação e enumera três preocupações para os próximos meses: a inexistência de rastreio prévio “para identificar casos de covid-19 à cabeça e não permitir que entrem nas escolas”; a não permissão por parte da tutela da redução do número de alunos por turma – “em alguns casos chegam aos 30” – e ainda o distanciamento social, que, segundo a Fenprof, o Ministério da Educação revelou que a distância mínima nas escolas seria, “se possível, de um metro”, ao contrário dos “1,5 ou dois metros” aconselhados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para todos os portugueses.

Além disso, também os docentes em situação de risco – com doenças como a diabetes ou hipertensão arterial – são um dos fatores de preocupação. Segundo Mário Nogueira, não têm quaisquer orientações. “O corpo docente português é envelhecido. Mais de metade tem 50 ou mais anos e há um grande número de professores com 60 anos que são doentes de risco, para os quais até agora não são estabelecidas normas específicas que não sejam as gerais. Ou seja, o docente mete uma declaração, fica em casa, recebe um mês de salário e, a partir daí, já nem tem salário”, atirou. E o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, acrescentou: “Precisam de saber se podem ficar em casa, em regime de teletrabalho, como o resto da função pública, ou então ir para a escola. Porque até admito que os professores em situações de risco, nesta fase inicial, queiram ir trabalhar”, alertou.

O possível regresso ao confinamento Além de todas as medidas já referidas, um dos objetivos da Fenprof para o próximo ano letivo passa pela reabertura de escolas com segurança, para não levar todos os portugueses a um novo confinamento.

“A forma como isto foi preparado é preocupante. O que nós queremos agora é que as escolas abram, o ensino presencial regresse, mas que se mantenha. Porque se não houver medidas que sejam de grande segurança dentro do espaço escolar, o que vamos ter dentro de pouco tempo são escolas a fechar outra vez. E isso é mau”, disse Mário Nogueira, lembrando ainda os problemas que podem existir com a higienização e com a sobrecarga de trabalho para os funcionários.

“Há ainda esse problema da higienização dos espaços. E haverá uma sobrecarga de trabalho para os funcionários. Vão ter de fazer muito mais do que aquilo que faziam. Tenho pena que o Ministério da Educação não tenha dialogado connosco”, concluiu.