O Benfica vai encontrar os gregos do PAOK na terceira eliminatória da Liga dos Campeões, a 15 de setembro, às 19 horas, no Estádio Toumba, na Grécia, segundo revelou o sorteio realizado ontem em Nyon, na Suíça. Ou seja, Abel Ferreira, treinador da equipa da cidade grega de Salonica, vai reencontrar o clube da Luz, depois de já a ter defrontado em cinco ocasiões e nunca ter conseguido vencer – quatro derrotas e um empate num encontro alusivo à Taça da Liga.

No que diz respeito ao confronto direto, ao Benfica só sorriram vitórias. Sempre que mediu forças com o PAOK, em Salonica, saiu vencedor. A última ocasião foi mesmo uma goleada, depois de uma deslocação à cidade grega para somar um triunfo por 4-1, no playoff da Liga dos Campeões, em 2018. As outras duas ocasiões aconteceram em 2014 – vitória por 1-0 nos 16 avos de final da Liga Europa – e em 1999 – triunfo por 2-1 na segunda eliminatória da Taça UEFA.

Mas quando falamos do confronto direto entre os dois treinadores portugueses – Jorge Jesus, de regresso ao Benfica, e Abel Ferreira –, a história inverte-se. É o técnico da equipa vice-campeã grega que lidera o mano-a-mano entre ambos. Abel Ferreira soma dois triunfos e Jorge Jesus apenas um. As vitórias do técnico do PAOK registaram-se quando Jesus comandava a equipa do Sporting.

Vieirinha é dúvida no plantel do paok O internacional português Vieirinha, capitão de equipa do PAOK, é uma das principais dúvidas do plantel da comitiva helénica. Com 34 anos, terminou contrato no final da última temporada e ainda não chegou a acordo com o clube para prolongar a sua ligação por mais uma época. “Às vezes é melhor ficar calmo, calar e sorrir”, escreveu numa publicação na sua conta do Instagram, acompanhada por uma fotografia em que se mostra de férias em Calcídica, região no norte da Grécia.

Apesar disso, o PAOK conta na sua forte e jovem equipa com um jovem que já é uma esperança do futebol grego. Christos Tzolis, de apenas 18 anos, foi promovido por Abel Ferreira e é uma das apostas para o onze frente ao Benfica, que está em busca da 11ª presença consecuiva na fase de grupos da Liga dos Campeões – o FC Porto, enquanto campeão português em título, já tem o seu lugar garantido. Destaque ainda para nomes da equipa do PAOK como Nikoloz Ninua, de 21 anos, Lazaros Lamprou, de 23, e Vasilios Fasidis, de 25.

Para chegar até à 3ª eliminatória da Liga dos Campeões, o PAOK, recorde-se, derrotou o Besiktas, por 3-1, num compromisso em que Christos Tzolis foi um dos protagonistas, ao marcar dois golos. Já o Benfica, no caso de carimbar a vitória contra os gregos, encontra no playoff de acesso à fase de grupos os russos do Krasnodar.

“Algumas coisas não mudam. Benfica, vemo-nos em setembro”, começou por escrever o PAOK nas redes sociais. E acrescentou: “O dia tem 24 horas, o sol nasce de manhã, a água ferve a 100 graus e nós jogamos com o Benfica ou com o Ajax todos os verões”, rematou o clube grego.