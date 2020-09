A época alta de verão está quase a chegar ao fim e com a pandemia de covid-19 já era esperado que atividade turística mostrasse quedas abruptas, em resultado da pandemia. Apesar dos valores mais recentes ainda mostrarem grandes quebras, a atividade tem recuperado. Pelo menos, é isso que mostra a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE): durante o mês de julho, o setor do alojamento turístico terá registado um milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, número que corresponde a variações negativas de 64% e 68%, respetivamente.

Em números, o gabinete de estatística revela que as dormidas de residentes registaram uma diminuição de 31,3% chegando aos 1,7 milhões. No entanto, este valor mostra uma grande recuperação face ao mês anterior, em que foi registada uma quebra de quase 60%.

Já no que diz respeito às dormidas de não residentes, estas terão decrescido 84,2% para os 906,6 mil, também um número inferior ao registado no mês anterior e que tinha sido de mais de 96%.

Os hóspedes residentes terão sido 719,3 mil, uma quebra de 32,7% (-60,3% em junho) e os hóspedes não residentes terão atingido um total de 305,8 mil, valor que representa um recuo de 82,8% (-95,6% no mês anterior).

