Um casal de comerciantes madeirenses foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, no estabelecimento de que era proprietário, “Madeira Fish & Chips” na cidade sul-africana de Christiana, província de Northwest, com aproximadamente 3700 habitantes.

O Jornal da Madeira falou com a filha do casal que avançou que o pai, Dinis Fernando da Silva, com 74 anos e a mãe, Maria Gorette Bettencour da Silva com 71 anos abriram o estabelecimento de manhã como sempre faziam.

Um transeunte estranhou ver um par de sapatos na entrada e uma das portas de segurança entreaberta e por isso alertou a polícia. Quando as forças de segurança chegaram depararam-se com os corpos numa “poça de sangue” atrás do balcão de atendimento.

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o caso nem efetuaram qualquer detenção.