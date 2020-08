O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus na sequência de um surto em Arouca, no distrito de Aveiro, subiu esta segunda-feira para 131.

A informação foi avançada pela presidente da Câmara Municipal, que afirma que a maior preocupação é o lar da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga.

Margarida Belém informou ainda que três dos quatro pacientes que estão internados com covid-19 são utentes do lar, estando todos estáveis.

De momento existem, segundo a SIC Notícias, três cadeias de transmissão ativas no concelho. Para além das visitas aos utentes do lar terem sido canceladas, foram criadas duas aulas nas instalações por forma a que os utentes que testaram positivo não tenham contacto com os que não estão infetados.