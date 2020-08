Cerca de duas centenas de jovens juntaram-se no final da tarde de domingo no Jardim do Morro e o convívio acabou em cenário de violência.

Os desacatos terão começado por volta das 20 horas e a Polícia de Segurança Pública do Porto foi chamada ao local uma hora depois, acabando por ver alguns agentes apedrejados.

A força de segurança conseguiu dispersar a multidão por volta das 22h30 e informaram que um dos jovens envolvidos nas agressões foi detido. Vários outros indivíduos foram identificados, mas a PSP não consegue precisar o número.

Sabe-se ainda que um jovem de 19 anos precisou de apoio hospitalar.