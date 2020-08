A hora do adeus...

Uma semana antes de começar o estágio final da selecção nacional que iria partir para mais uma fase derradeira de um Campeonato da Europa, desta vez organizado a meias entre Suíça e Áustria, fui até Cascais encontrar-me com Luiz Felipe Scolari no âmbito de uma entrevista para o jornal que então dirigia, Jornada, uma experiência infelizmente gorada – por várias razões ainda por explicar – de se fazer um semanário desportivo em Portugal. Scolari é um bom amigo, um irmão mais velho com o qual continuo a falar assiduamente tanto tempo depois de termos trabalhado juntos. Havia algo que o incomodava na relação que mantinha com a Federação Portuguesa de Futebol e com o seu presidente de então, Gilberto Madail. Desde o Euro-2004, prova em que ressuscitou a equipa moribunda que viera de rastos da Coreia dois anos antes, que os seus contratos por dois anos só eram renovados após o apuramento para além da fase de grupos e ele sentia que era injusto perante o trabalho que tinha feito até aí.

