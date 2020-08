Entre a histeria e a irresponsabilidade

Custa a crer que algo de tão grave pudesse estar a passar-se sem que a informação transpirasse para o exterior.

Há poucos dias, depois de uma consulta do filho de seis anos, um amigo confidenciava-me como aquilo que ouvira da boca do pediatra o estava a assustar. Segundo esse médico, vivia-se em pelo menos dois dos maiores serviços de pediatria da capital uma situação extremamente preocupante, com muitas crianças em estado grave por causa do coronavírus. Mas tudo estaria a ser feito de modo a ocultar o drama e a manter as aparências, para não alarmar a população. Não é a primeira vez que ouvimos testemunhos deste género. Felizmente – com exceção das situações trágicas que se viveram ou vivem nalguns lares da 3.ª idade – até aqui não se têm confirmado como verdadeiros. De resto, custa a crer que algo de tão grave pudesse estar a passar-se sem que a informação transpirasse para o exterior.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.