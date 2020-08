Muitas vidas mudaram quando as cassetes de José Pinhal foram encontradas no caixote de lixo do antigo apartamento do agente musical Cipriano Costa.

O autor da descoberta foi Paulo Cunha Martins, que tratou de digitalizar as músicas deste desconhecido intérprete para partilhar com amigos e para passar em festas.

Começou por surgir como um burburinho, que cresceu com um grupo de fãs de Facebook e explodiu quando Joaquim Gomes partilhou as suas músicas no YouTube.

Era impossível ficar indiferente a músicas como ‘Ciganos’, ‘Covarde’ ou ‘Tu És A Que Eu Quero’ (mais conhecida como ‘Tu Não Prendas o Cabelo’). Esta última serviria como porta de entrada para Dinis Leal Machado, realizador de A Vida Dura Muito Pouco, curta metragem documental sobre a vida do músico, que estreou no último sábado no festival de cinema Indie Lisboa.

“A primeira pessoa que me mostrou José Pinhal foi o Rui Fonseca [baterista dos 800 Gondomar]”, revela o realizador. “Ele espalhou a música do José Pinhal pela nossa turma e acabou por se tornar quase num hino da nossa equipa de produção de filmes. Na brincadeira dizíamos que íamos fazer um filme sobre ele, o que acabou por acontecer”.

Depois de acabar a licenciatura, Dinis conheceu o produtor Diogo V. Machado, também fã do artista, e embarcaram na “aventura de descobrir quem era o José Pinhal”.

Perna falsa, emoções verdadeiras Natural de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, no Porto, José Pinhal trabalhou do final dos anos 1970 até inícios dos anos 1990. A primeira vez que se apresentou a solo (antes, apresentava-se como Zé Nando) foi em 1978, quando participou e venceu no primeiro festival da Canção do Norte com a música ‘Infância’.

Tocava em boates, romarias, casas de alterne, essencialmente no Norte do país, onde atuou em espaços como o Coliseu do Porto ou o Palácio de Cristal (podemos ver imagens deste momento no filme), e foi nesta zona do país que criou o seu legado.

“Conheci-o quando morava para os lados de Leça. Era um bom amigo”, recorda o cantor António Marante, no seu inconfundível sotaque do Porto.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.