Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais um óbito relacionado com a covid-19, elevando assim o número de óbitos relacionados com a doença para 1819. O óbito registado este domingo ocorreu na região Norte.

De acordo com os dados divulgados este domingo pela DGS, foram também registados 320 novos casos de contágio, o que representa uma descida de 54 novos casos. Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 57.768 pessoas com covid-19.

À semelhança do que aconteceu este sábado, a região Norte foi a que registou mais casos. 162 dos novos casos foram contabilizados nesta região, que conta agora com 20.776 casos desde o início da pandemia.

Na Grande Lisboa, foram registados 121 casos desde ontem. Esta é a região que contabiliza mais casos - um total de 29.784.

De acordo com o boletim, foram ainda registados mais 20 casos na região Centro, 11 casos no Alentejo e seis casos no Algarve. Estas regiões contam com 4800, 937 e 1105 casos desde o início da pandemia, respetivamente.

Nas ilhas, não foram registadas alterações.

De acordo com o boletim da DGS, há 371 pessoas internadas com covid-19, mais 17 que ontem. Do total de pessoas hospitalizadas 41 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Consulte o boletim na íntegra