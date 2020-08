As autoridades de Saúde alemãs anunciaram, este domingo, que nas últimas 24 horas o país registou 785 novos casos de covid-19, um número significativamente inferior ao de ontem, quando foram registadas 1500 novas infeções.

Esta redução prende-se, no entanto, com as dificuldades que têm vindo a ser registadas em reportar os números de novos casos aos domingos e fins de semana.

No mesmo período foram ainda registados seis óbitos, elevando assim o número de mortos causados pela doença para 9.295.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 241.771 casos da doença.