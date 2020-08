Lionel Messi não compareceu, este domingo, na Cidade Desportiva Joan Gamper, onde o FC Barcelona treina, para realizar os testes de despistagem à covid-19.

Segundo os média espanhóis, o jogador argentino deveria chegar por volta das 10h15 (9h15 em Lisboa).

Este será mais um sinal de que o jogador argentino está de saída do clube, depois de ter comunicado à equipa que não iria comparecer aos treinos e de, em comunicado, ter mostrado as suas intenções de sair do clube depois da derrota frente ao Bayern Munique por 2-8 na Liga dos Campeões.