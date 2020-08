Foram registados mais dois casos de covid-19 no lar de idosos da Casa do povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca. Segundo avança a TVI, trata-se de dois funcionários da instituição. O número de casos ativos relacionados com a instituição sobe assim para 66.

Segundo a autarquia revelou ontem, esta instituição contava com 64 casos ativos da doença, entre os quais 40 eram pacientes 24 seriam funcionários.

No Facebook, a IPSS já tinha comunicado que as visitas estavam suspensas “até indicações contrárias”.