O lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca, soma 64 casos positivos de infeção por covid-19, revelou a autarquia, este sábado.

Pelo menos 40 dos 56 idosos que ali reside acusaram positivo no teste à covid-19, assim como 34 dos 51 funcionários. No total, o município de Arouca tem agora 118 casos ativos.

Entre os 56 seniores a residir nessa instituição social do distrito de Aveiro, 40 já foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, no que concerne aos 51 funcionários da casa, são 24 os confirmados como doentes.

“O Município de Arouca informa que, nas últimas 24 horas, se verificou um aumento do número de casos confirmados de COVID-19 no concelho (n.º de casos ativos: 118; n.º de casos confirmados desde o início da pandemia: 180). Este aumento decorre do reforço do número de testes de despistagem efetuado na sequência da evolução da situação epidemiológica verificada nestes últimos dias”, lê-se no texto publicado no Facebook da autarquia.

“Este agravamento de situação, de acordo com a informação conhecida até ao momento, estará circunscrita a 3 cadeias de transmissão. A que merece maior preocupação tem origem numa IPSS local (Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga) com 64 casos ativos (24 funcionários e 40 utentes)”, informa ainda.

Na publicação, é ainda mencionada como segunda cadeia de contágio a detetada entre os Bombeiros Voluntários de Arouca. “Realçamos, ainda, a existência de casos confirmados relacionados com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, tendo o Município tomado todas as medidas de contenção, em articulação com a Autoridade de Saúde Local que determinou as medidas de saúde pública preconizada, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, salvaguardando-se, simultaneamente, a capacidade operacional de socorro à população”.