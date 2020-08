Um corpo de uma mulher foi encontrado, este sábado de manhã, por populares, na praia de Matosinhos, numa zona rochosa.

As autoridades foram alertadas e a polícia marítima foi acionada para o local. O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal da cidade do Porto.

A Polícia Judiciária do Porto está agora a investigar o caso, não tendo sido, para já, detetado registo de desaparecimento com as características o cadáver, segundo o Correio da Manhã.