Os modos calmos de Mike Pence, os gestos discretos, o discurso ponderado, a maneira como modula a voz num tom suave fazem com que seja fácil vê-lo como a face moderada da Administração Trump. Mas seria uma presunção errada. O vice-presidente, que se afirma “cristão, conservador e republicano, por essa ordem”, representa a ala evangélica ultraconservadora do partido. Aliás, deixou-o bem claro na Convenção Nacional Republicana, nesta quarta-feira, com uma mensagem dura de Lei e Ordem – que não caiu bem a quem reclama o fim da violência policial – e zero menções a Jacob Blake, à semelhança do próprio Donald Trump.

Sem ceder perante os apelos à reforma do sistema judicial norte-americano, Pence revelou-se o ponta de lança da Administração Trump, numa altura em que até as ligas desportivas estão paralisadas por protestos. “Vamos sempre estar ao lado daqueles que estão na fina linha azul e não vamos cortar o financiamento à Polícia, nem agora, nem nunca”, prometeu Pence. “A semana passada, Joe Biden não disse um palavra sobre a violência e o caos que engoliu as cidades do nosso país”, continuou. “Deixem-me ser claro: a violência tem de parar, seja em Mineapolis, Portland ou Kenosha”, acrescentou, para gáudio dos convidados à convenção, sem nunca mencionar o porquê dos distúrbios: “Teremos lei e ordem nas ruas”.

Apocalipse O tom do vice-Presidente foi em tudo semelhante ao da maioria dos oradores republicanos, acusados de incentivar ao medo dos norte-americanos com propósitos eleitorais.

“A dura verdade é que não estarão seguros na América de Joe Biden”, afirmou Pence. “Vejam o que está a acontecer às cidades governadas pelos democratas: crime, violência e a lei da turba”, disse o congressista Jim Jordan; a Califórnia até se transformou “na terra das seringas de heroína descartadas em parques, motins nas ruas e apagões nas casas”, notou Kimberly Guilfoyle, apresentadora da Fox e namorada de Donald Trump Jr.

Para muitos, o tom quase apocalíptico dos republicanos inspirou o crescente número de cidadãos armados e milícias que tem invadido as ruas do país, ameaçando manifestantes.

Como fez Kyle Rittenhouse, um rapaz de 17 anos que terá assassinado duas pessoas e ferido uma terceira, nesta terça-feira. Rittenhouse parece ter respondido aos apelos de uma milícia intitulada Kenosha Guard. “Algum patriota está disposto a pegar em armas e a defender a nossa cidade hoje à noite contra estes bandidos malévolos?”, lia-se num post do grupo horas antes dos homicídios, num evento que prometia defender os negócios de Kenosha.

Escutando a convenção republicana, “é impossível não notar como essa retórica ecoa o que parece ter-se passado em Kenosha”, sublinhou o Washington Post.