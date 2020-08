Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais seis óbitos relacionados com a covid-19, uma subida em relação aos dados de ontem, quando foram registadas duas vítimas mortais infetadas com o novo coronavírus. Dos seis óbitos, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e dois na região Norte. É, por uma larga escala, na faixa etária de pessoas com mais de 80 anos onde ocorreram a maioria dos óbitos no país - quase 700 vítimas mortais. Desde o início da pandemia já foram confirmados 1.815 óbitos no país.

Foram ainda confirmados mais 401 novos casos de covid-19 desde ontem, um aumento ligeiro em relação ao número de ontem, onde foram registados 399 novos casos. A maioria das novas infeções foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo - 182. Na região norte foram registados 166 novos casos, 9 no Alentejo, 29 na região Centro e dez no Algarve. Nos Açores não foram registados novos casos e na Madeira foram confirmadas mais cinco infeções. No total, já foram infetadas 57.074 pessoas em Portugal.

Desde o início da pandemia já foram infetados 25.646 homens e 31.428 mulheres no país. A faixa etária onde se registaram mais casos foi entre os 40 e os 49 anos de idade, onde já foram confirmados mais de 5.000 casos. Por outro lado, foi entre os 0 e os 9 anos de idade foi ainda ocorreu um registo menor de casos de covid-19.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 199 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 41.556 pacientes já recuperaram. Estão agora internados 334 doentes, mais 17 do que o número registado ontem, dos quais 38 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 3 do que o número confirmado na quinta-feira. As autoridades de saúde têm ainda sob vigilância 33.930 contactos. Há atualmente 13.703 casos ativos no país.

Veja o boletim na íntegra aqui.