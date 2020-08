O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, renunciou ao cargo esta sexta-feira. Depois de os media nascionais terem avançado com a notícia, o governante de 65 anos confirmou os rumores. "Não posso ser primeiro-ministro se não estou em condições de tomar as melhores decisões para as pessoas. Decidi renunciar ao meu cargo", afirmou.

O primeiro-ministro do país, membro do grupo nacionalista Nippon Kaigisofre, sofre de uma colite ulcerosa que tem trazido vários problemas à sua vida. Só este mês, Shinzo deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados.