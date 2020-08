Com o seu início marcado para 27 de Junho, a Volta a França vai finalmente para a estrada amanhã, 29 de agosto, por via do adiamento imposto pela pandemia. Preocupada, a organização já veio pedir publicamente que os espetadores que costumam preencher as bermas das estradas de França o façam com todas as precauções e usem máscaras. O prólogo Nice-Nice será, assim bem diferente do que o habitual.

Se esta é a edição 107.ª do Tour, longe vai a primeira, disputada no ano longínquo de 1903. 60 participantes apenas, percorrendo seis etapas. Para que se faça uma comparação, esta versão reduzida da Volta a França deste ano (houve cortes nas etapas por questões de segurança), terá à partida 176 ciclistas e desenrolar-se-á em 21 etapas. Há apenas um português inscrito: Nelson Oliveira, da Movistar.

Mas voltemos a 1903. Organizado pelo jornal l’Auto, o Tour passou pelas principais cidades francesas de 1 a 19 de julho como forma de promoção: Paris, Lyon, Marselha, Toulouse, Bordéus e Nantes. O cérebro por detrás da obra foi Henri Desgranges, um antigo ciclista e primeiro recordista da Hora que queria popularizar definitivamente o desporto velocipédico. É claro que as condições eram terríveis nesse tempo. As estradas de macadame e muito acidentadas, etapas terminando já noite bem escura, os corredores obrigados pelas regras a serem os seus próprios mecânicos, proibidos de aceitar ajudas. Maurice-François Garin, um italiano natural do Vale de Aosta e naturalizado francês em 1901, era o grande favorito. Resistente, regular e inteligente, já tinha conquistado todas as competições clássicas da época, do Paris-Roubaix ao Paris-Brest.

