O Partido Cidadania e Democracia-Cristã (PPV/CDC) vai passar a integrar o Chega, liderado por André Ventura, a partir da próxima convenção do partido. A decisão, avançada pelo Público, não será propriamente uma novidade, uma vez que o líder do PPV/CDC, Manuel Matias, já tinha sido cabeça de lista nas legislativas de 2019, pelo círculo eleitoral de Braga, num processo em que o PPV/CDC integrou as listas do Chega.