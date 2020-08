O treinador da equipa feminina de futebol do PSG, Olivier Echouafni, está a ser bastante criticado nas redes sociais, depois de ter tocado de uma forma considerada "desnecessária", "terrível" e "nojenta" na futebolista Sandy Batimore, segundo vários internautas, durante a meia-final da Liga dos Campeões feminina contra o Lyon.

Quando a atleta abandonou o campo, Echouafni passou as suas mãos pelo tronco da atleta de 20 anos, algo que para muitos deveria provocar o despedimento do técnico. Por outro lado, vários internautas afirmam não ver problema nenhum no toque e defendem Echouafni.

Apesar do debate nas redes sociais sobre o que é certo e errado, nem a jogadora nem o treinador comentaram o assunto até agora.