O Governo anunciou, esta quinta-feira, que Portugal vai regressar a situação de contingência a partir do dia 15 de setembro, data em que as restrições serão mais ‘apertadas’ por todo o país, e não apenas na região de Lisboa e Vale do Tejo – que nunca passou ao estado de alerta, como o resto do território.

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, no final do Conselho de Ministros, que explicou que o objetivo é preparar o país para o regresso às aulas e ao local de trabalho depois de meses em teletrabalho.

"Para a quinzena que se inicia a 1 de Setembro mantêm-se exactamente as mesmas medidas que tínhamos até aqui porque os números estão estáveis, a resposta do SNS está controlada e a capacidade de testes tem vindo a aumentar", afirmou Mariana Vieira da Silva.

As normas a ser cumpridas durante o estado de contingência serão apresentadas a partir do próximo dia 7, dia em que serão retomadas as reuniões no Infarmeda, anunciou também a governante.

Os encontros servirão para discutir as medidas a ser preparadas pela Direção Geral da Saúde e que deverão aplicar-se a partir de dia 15.

Haverá "uma alteração muito significativo em relação aos meses que temos vivido e importa antecipar", explicou, acrescentando que haverá uma mudança de "rotinas, na utilização dos transportes, no regresso às aulas" e que isso "pode necessitar de medidas adicionais".