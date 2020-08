Desventuras

A essência do populismo de extrema-direita é o vampirismo político. O seu modo de operar baseia-se na disseminação do ódio, usando os seus efeitos e as reações do campo moderado para ganhar força e se reproduzir e propagar.

Volto hoje a este tema porque sinto que a ação focada, sistemática e concertada dos radicais tem vindo a provocar uma preocupante fratura na sociedade portuguesa. De um lado estão os que defendem que não se deve dar tréguas ao discurso de ódio e que, em consequência, se lhe deve responder à letra. Do outro posicionam-se os que advogam que o discurso do ódio deve ser ignorado, para não o valorizar e para que os populistas não prosperem com a publicidade alheia.

Não me parece ético nem lógico e muito menos inteligente responder aos discursos extremistas com discursos extremistas de diferente fundamento e teor. Temos de ser capazes de identificar com lucidez as armas com que a extrema-direita emergente brande e dissemina as mensagens e estudar com afinco a sua estrutura para, de forma pedagógica e indireta, desconstruir as ideias, agindo politicamente sobre as feridas que por elas são criadas ou que, já existindo, são intencionalmente escarafunchadas.

A inadaptação de uma parte significativa das estruturas públicas e privadas que visam apoiar os idosos que não têm condições para permanecer em contexto familiar, para garantir uma resposta digna em tempos de grande exceção gerada pela pandemia, é um bom exemplo para aplicar a estratégia que antes enunciei.

Portugal fez, nas últimas décadas, enormes progressos no domínio das políticas de apoio à terceira idade, mas não ainda os suficientes para acompanhar com a robustez necessária as dinâmicas de envelhecimento na sociedade e de mudanças nas estruturas familiares de base.

Sobre este tema, como sobre todos os outros temas centrais para o futuro da nossa sociedade, os populistas não têm soluções. Apenas têm um elaborado rol de acusações, denúncias, alarmes, provocações e recriações que ganham fôlego cada vez que as fragilidades que subsistem surgem expostas pela ocorrência de casos de insuficiência sistémica.

As políticas de apoio às famílias que facilitem uma resposta digna às necessidades dos mais idosos têm de continuar a constituir uma aposta prioritária no plano de recuperação económica e social pós-pandemia. Não basta construir mais edifícios ou infraestruturas com maior qualidade. Dotar o setor com mais profissionais qualificados é uma ação-chave, contrabalançando áreas em que a automação, a inteligência artificial e a modernização de processos tenderão a pressionar em baixa a criação de emprego. É preciso reforçar as equipas com enorme pedagogia, sentido humanista, mobilização social e determinação política.

Hoje, como ontem, ser velho é memória, é identidade, é obra feita e é capital humano e social determinante para a saúde e o equilíbrio da evolução das sociedades. Entregar os nossos velhos à desventura não só seria uma injustiça para com eles como também um erro fatal para o nosso futuro comum enquanto sociedade humanista, democrática e progressista.





