Quando o mar se encolhia

Em tempo de marés mortas, os jogos eram transferidos para as fatias escuras de lodo seco que se abriam na ria, no lugar onde o Júlio, o Xauleta, tinha uma cabana de madeira para alugar as pranchas de windsurf que um grupo de alemães deixou para trás na hora de regressar ao seu país cinzentão.

O mar encolhia-se Pela força da maré e, de repente, ao fim da tarde, aqui na praia da Barra, um enorme campo de futebol de areia molhada chamava-nos para que organizássemos jogos de dez para dez ou onze para onze, talvez até mais, porque éramos tantos e toda a gente se conhecia, daqui e dali. Não há como explicar o prazer dos pés nus ajeitando a bola, a forma como os grãos de areia raspam nos três dedos dos remates de trivela, o desembaraço do drible simples junto à linha lateral das ondas, o centro medido para o pontapé de bicicleta pedalado num repente de imaginação, para a fuga da areia mole que prende a bola e impede os contragolpes de surpresa, para o choque de canela contra canela que fazem lanhos de sangue que incomodam à noite, na hora de vestir calças e sentir o tecido colar à pele ainda em carne viva.

