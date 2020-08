Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 5.429 casos do novo coronavírus em França. Este é o número diário mais elevado desde o fim do confinamento no país, de acordo com as autoridades. No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 253.587 casos positivos em França.

Foram ainda registados mais 22 óbitos em meio hospitalar, elevando o total de vítimas mortais relacionada com a covid-19 para 30.544.

As autoridades de saúde anunciaram que foram identificados mais 27 novos focos de covid-19 no país, havendo agora 340 focos de contaminação a serem investigados em França.