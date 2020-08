Pelo menos 38 pessoas morreram e 77 ficaram feridas em inundações causadas por chuvas intensas na cidade de Charikar, a norte de Cabul, no Afeganistão, anunciou esta quarta-feira o Governo, em novo balanço.

As inundações começaram por volta das 03:00 (23:30 de terça-feira em Lisboa), e atingiram sobretudo a capital da província de Parwan, no norte do Afeganistão, disse à agência de notícias Efe o porta-voz adjunto do governador daquela região, Rahmatullah Haidari.

O porta-voz teme que o número de vítimas suba, à medida que prosseguem as operações de salvamento.

"As equipas de salvamento têm trabalhado muito para encontrar e remover os corpos debaixo dos escombros, e o número de baixas pode aumentar nas próximas horas", antecipou.