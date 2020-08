O Governo ucraniano decidiu esta quarta-feira voltar a encerrar as fronteiras aos cidadãos estrangeiros por um período de 30 dias, devido ao aumento de novos casos da covid-19 em vários países do mundo.

No final de uma reunião do Conselho de Ministros, em Kiev, o ministro do Interior, Arsen Avakov, adiantou que a medida entrará em vigor à meia noite de quinta-feira.

A interdição não afetará, porém, certas categorias de viajantes, entre eles pessoas com autorização de residência na Ucrânia ou em trânsito, membros de missões internacionais e humanitárias e camionistas.

A Ucrânia já tinha encerrado o acesso ao país para a maior parte dos estrangeiros entre meados de março e fins de junho, antes de abandonar a medida, passando os viajantes a serem obrigados, à chegada de países com uma forte propagação do vírus, a permanecer em confinamento durante 14 dias ou a fazer um teste de despistagem.