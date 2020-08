Um homem, de 45 anos, foi detido, esta terça-feira, em flagrante delito, quando tentava iniciar um incêndio florestal no concelho de Rio Maior, de acordo com um comunicado do Comando Territorial de Santarém da GNR enviado às redações esta quarta-feira.

Segundo a nota, as autoridades receberam um alerta por parte de dois populares que viram o homem com um isqueiro a tentar iniciar um incêndio. Quando a GNR chegou ao local apanhou o suspeito em flagrante delito.

O homem será presente durante esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.