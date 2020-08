O defesa esquerdo inglês, Ben Chilwell, de 23 anos, assinou pelo Chelsea de Frank Lampard um contrato válido por cinco temporadas numa transferência que custou cerca de 55 milhões de euros ao clube de Londres.

«Estou encantado por me juntar ao Chelsea neste período tão entusiasmante para o clube. Mal posso esperar por fazer parte desta equipa jovem e dinâmica», podia ler-se num comunicado publicado pelo clube.

Este é o terceiro clube de Chilwell, que para além do além do Leicester, clube que representava anteriormente, chegou ainda a jogar, por empréstimo, no Huddersfield.