O PSG anunciou, em comunicado, um caso positivo de covid-19 no plantel da equipa feminina.

A equipa não revelou o nome da jogadora e explicou que esta se encontra isolada do restante plantel e que não terá oportunidade de participar esta noite na meia-final da Liga dos Campeões, contra os conterrâneos Lyon, uma medida em conformidade com o protocolo da UEFA.

"Os testes covid-19 realizados a 25 de agosto em Bilbao [cidade na qual se realiza a 'final 8' da prova milionária feminina] revelaram que uma das jogadores da Covid-19 deu positivo ao vírus", pode ler-se no comunicado. "A jogadora encontra-se, neste momento, isolada do grupo, e não irá participar no encontro desta noite, de acordo com o protocolo da UEFA".