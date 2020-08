Nas últimas 24 horas foram registados mais 3.594 novos casos de covid-19 em Espanha. No entanto, o número que foi somado ao total anterior de contágios foi de 7.269, sendo que a diferença entre estes dois valores diz respeito a uma revisão em alta dos dados que têm sido constantemente corrigidos pelas autoridades de saúde espanholas. No total, 419.849 já foram infetadas pela covid-19 desde o início da pandemia no país.

Foram ainda confirmados mais 47 óbitos desde ontem, um número inferior ao reportado pelas autoridades de saúde esta terça-feira - 52. Espanha já contabiliza 28.971 mortes relacionadas com o novo coronavírus.