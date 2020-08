Dois restaurantes na freguesia do Carvalhal, no concelho de Grândola, foram encerrados, no espaço de uma semana, depois de vários funcionários terem sido infetados pelo novo coronavírus. De acordo com declarações do delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane, à Lusa, 12 pessoas que trabalham no mesmo restaurante testaram positivo à covid-19 e levaram ao encerramento do mesmo no dia 20 deste mes.

"Um funcionário do primeiro restaurante fechado coabita com outros funcionários do segundo restaurante, daí descobrimos esta ligação e decidimos testar todos os funcionários do segundo restaurante", explicou o responsável. Nos últimos dias, dois funcionários de outro estabelecimento, pertencente ao mesmo dono, também testaram positivo ao novo coronavírus. Além disso, quatro familiares dos mesmos também estão infetados pelo novo vírus, o que levou as autoridades de saúde a decidirem encerrar o espaço.

Ainda não é conhecido o resultado do teste de todos os funcionários do segundo restaurante, que conta com 15 pessoas, no entanto todos os familiares dos trabalhadores e os próprios estão a cumprir o período de quarentena obrigatório pelas autoridades de saúde.

As 18 pessoas infetadas residem no concelho vizinho de Alcácer do Sal. De acordo com as autoridades de saúde esta situação "é preocupante" e as autoridades irão estar mais atentas para garantir que as pessoas que estão infetadas cumprem com o período de isolamento obrigatório.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, “este surto tem origem num aumento exponencial de procura que as praias da Comporta, desde Troia até à costa de Santo André [concelho de Santiago do Cacém], têm tido este verão e que teve reflexos nos estabelecimentos, nos restaurantes, na rua e tantas e tantas vezes as pessoas não respeitarem as regras básicas de disciplina”.