O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal subiu para 1.807, depois de terem sido registados mais duas mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS divulgado esta quarta-feira.

As autoridades de saúde revelaram também que no mesmo período tinham sido confirmados mais 362 casos de infeção, pelo que o total de contágios no país é agora de 56.274. Os novos dados traduzem assim um significativo aumento. Ontem tinham sido registadas 192 novas infeções, desde 15 de julho - em que houve 375 infetados – que não se contabilizava um número tão alto.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar a maioria dos novos contágios, 214, o Norte registou 109, no Centro foram mais 25 as pessoas infetadas, mais oito no Alentejo, cinco no Algarve, e uma nos Açores. Na Madeira não se registou qualquer novo caso.

Do total de infetados, 25.276 são homens e 30.998 são mulheres. No que diz respeito aos óbitos, morreram 911 homens e 896 mulheres.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 163 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 41.174 pacientes já recuperaram.

Estão agora internados 311 doentes, menos 14 do que na terça-feira, entre os quais há 38 – menos três do que ontem - em Unidades de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde têm ainda sob vigilância 33.782 contactos. Há atualmente 13.283 casos ativos.