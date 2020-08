O fogo na areia

De noite, na Praia Velha, em redor das fogueiras acesas por conta das madeiras roubadas nas obras dos prédios que começaram a crescer, as madrugadas arrastavam-se até que uma fímbria de luz surgisse no horizonte.

QUANDO ÉRAMOS GAROTOS, capitães da areia, nada nos fazia voltar as costas ao mar. Quando as manhãs da Barra nasciam à sombra do nevoeiro, a humidade era tanta que entrava pelas frinchas das camisolas grossas de lã, mas nem as marés vivas nos impediam de entrar nas ondas a despeito dos gritos do cabo-do-mar – não havia modos de se respeitar um cabo-do-mar, cabo é cabo, não chega a sargento.

De noite, na Praia Velha, em redor das fogueiras acesas por conta das madeiras roubadas nas obras dos prédios que começaram a crescer, as madrugadas arrastavam-se até que uma fímbria de luz surgisse no horizonte. O meu primo Pedro desenhava acordes no braço da viola com as aranhas dos dedos subindo e descendo pelas cordas, o Paulo Seara, o Manholas, desafinava numa momice de Supertramp – “History recalls how great the fall can be/ While everybody’s sleeping, the boats put out to sea/ Borne on the wings of time/ It seemed the answers were so easy to find” –, o Pimenta Gelateiro ia à Sherbet buscar quilos de gelado em baldes para matar a fome, não se falava na morte e a vida duraria para sempre, por via da certeza absoluta das coisas indiscutíveis. Todas as respostas eram fáceis e não havia pergunta mais complicada do que descobrir com quantos tostões iríamos beber as cervejas do dia seguinte no Café Farol. Lembro-me do oceano escuro que não refletia estrelas nem lua embrulhando os nossos corpos nus, da chispa das chamas que serviam de consolo depois do banho insensato, do despontar do desejo, dedos cruzados com outros dedos, corpos de raparigas ainda por explorar, uma ânsia de qualquer coisa que não sabíamos ao certo o que era, mas hoje percebo que era apenas de viver. “My friends, we’re not alone/ He waits in silence to lead us all home”. A casa regressamos sempre, ano após ano. Mas não sou capaz de garantir que não fiquemos cada vez mais sozinhos...